Une présentation aux examens du permis de conduire possible

Les examens du permis de conduire sont bien maintenus et les centres d’examen demeurent donc ouverts. Si cette décision permet de limiter les délais d’attente pour le passage du permis après le confinement, elle ne fait pas l’unanimité auprès de la profession, privée de la plus grande partie de son activité. Avec des leçons de conduite et de code interdites, les salariés sont pour la plupart en chômage partiel et les auto-écoles tournent à vide.

Lors de l’examen du permis de conduire, le protocole sanitaire continue de s’appliquer. Le port du masque reste obligatoire, de même que la désinfection de l’habitacle entre chaque candidat.