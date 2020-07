Une hausse des tarifs des péages qui diffère selon les sociétés d’autoroutes

Sur la première marche du podium, on retrouve les autoroutes qui sont gérées par la société AREA (Société des Autoroutes Rhône-Alpes). Pour tous les automobilistes et motards qui voudront emprunter l’A41 (Grenoble/Chambéry), l’A43 (Lyon/Chambéry), ou l’A48 (Bourgoin/Grenoble), il faut compter +1,07 % par rapport à 2019.

Sur la deuxième marche du podium, il y a le réseau ASF (Autoroutes du Sud de la France) avec une hausse de 0,96 %. Cela concerne les autoroutes A7 (Lyon/Marseille), A9 (Orange/Espagne), A10 (Poitiers/Bordeaux), A61 (Toulouse/Narbonne), A62 (Bordeaux/Toulouse), A64 (Bayonne/Toulouse) et A89 (Lyon/Bordeaux).

Avec une augmentation de 0,88 %, le réseau ESCOTA (Autoroutes Esterel-Côte d’Azur) vient compléter ce podium. Plus précisément, il s’agit de l’A8 (Aix/Italie) et l’A51 (Aix/Gap).

À la quatrième place, on retrouve la société APRR (Autoroutes Paris-Rhin-Rhône) avec une hausse de 0,87 %. Cette entreprise concessionnaire d’autoroute gère l’A5 (Langres/Paris), l’A6 (Paris/Lyon), l’A31 (Beaune/Nancy) et l’A39 (Dijon/Bourg-en-Bresse).

Arrivent en cinquième position les sociétés ATMB (Autoroutes et tunnel du Mont-Blanc), gestionnaire de l’A40 (Bellegarde/Chamonix), et SANEF (Société des autoroutes du Nord et de l’Est de la France), gestionnaire de l’A1 (Paris/Lille), l’A4 (Paris/Strasbourg), l’A16 (Paris/Calais) et l’A26 (Calais/Troyes). Leur hausse de tarifs s’élève à 0,76 %.

En sixième position, on retrouve la société SAPN (Société des autoroutes Paris-Normandie) avec une augmentation de 0,74 %. Cette entreprise gère l’A13 (Paris Caen) et l’A29 Normandie.

Enfin, la société Cofiroute (Compagnie financière et industrielle des autoroutes) enregistre la plus faible augmentation de ses tarifs : +0,71 %. Cette société de Vinci Autoroutes est en charge de l’A10 (Paris/Poitiers), l’A11 (Paris/Le Mans) et l’A85 (Angers/Vierzon).