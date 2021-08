Depuis le 9 août, l’exécutif laissait le soin aux préfets d’imposer le pass sanitaire dans les grands centres commerciaux en fonction de la situation sanitaire locale. Ce mercredi 11 août, le gouvernement a changé de stratégie : le pass sanitaire sera obligatoire pour accéder aux grands magasins et aux centres commerciaux de plus de 20 000 mètres carrés lorsque le taux d’incidence dans le département est supérieur à 200 pour 100 000 habitants . Toutefois, l’exécutif n’a pas précisé la date d’entrée en application de cette mesure.

Pass sanitaire dans les centres commerciaux : au moins 34 départements concernés

Alors, combien de centre commerciaux vont être concernés par cette mesure ? Selon Covidtracker, en date du 11 août 2021, 34 départements ont un taux d’incidence supérieur à 200 pour 100 000 habitants :

les Alpes-de-Haute-Provence ;

les Hautes-Alpes ;

les Alpes-Maritimes ;

l’Ariège ;

l’Aveyron ;

les Bouches-du-Rhône ;

la Charente-Maritime ;

la Drôme ;

la Corse-du-Sud ;

la Haute-Corse ;

le Gard ;

la Guadeloupe ;

la Guyane ;

la Haute-Garonne ;

le Gers ;

l’Hérault ;

les Landes ;

le Lot ;

le Lot-et-Garonne ;

la Lozère ;

la Martinique ;

les Pyrénées-Atlantiques ;

les Hautes-Pyrénées ;

les Pyrénées-Orientales ;

la Réunion ;

le Rhône ;

la Savoie ;

la Haute-Savoie ;

le Tarn-et-Garonne ;

le Var ;

le Vaucluse ;

le Territoire de Belfort ;

la Seine-Saint-Denis ;

le Val-de-Marne.

Dans ces départements, selon Le Parisien, au moins 129 centres commerciaux devraient être concernés par le pass sanitaire. Et cela ne prend pas en compte les grands magasins également soumis à cette obligation s’ils font plus de 20 000 mètres carrés.

Par ailleurs, certains établissements dépassant la surface minimum et situés dans ces départements devraient être épargnés par cette obligation. En effet, le texte qui a été validé par le Conseil constitutionnel prévoit que pour imposer le pass sanitaire, les clients ne doivent pas être privés de l’accès aux « transports et aux biens et services de première nécessité ».

Et au contraire, rien n’interdit à un préfet d’instaurer cette mesure même si le département a un taux d’incidence inférieur à 200.