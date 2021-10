Après une saison 2020-2021 noire, le ciel s’éclaircit pour les professionnels de la montagne. « On skiera en France cet hiver » , a assuré Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État chargé du tourisme, auprès du Dauphiné Libéré. Reste toutefois à savoir dans quelles conditions et si le pass sanitaire sera demandé pour dévaler les pistes.

Quelles restrictions en cas de rebond ?

Toutefois, le conditionnel demeure en attendant la précision du gouvernement. L’exécutif devra également dire si le port du masque sera obligatoire ou pas dans les télécabines. Autre incertitude : en cas de présentation du pass sanitaire, qui devra effectuer les contrôles ? Comme l’affirme Laurent Garcia, interrogé par Le Figaro, les professionnels souhaiteraient qu’ils soient effectués « en amont, au moment de la réservation de l’appartement ou du forfait de ski ».

De même, une autre question reste toujours sans réponse : en cas de rebond épidémique, quelles seront les restrictions mises en place ? « On a besoin d’avoir au plus vite un protocole net et précis, que l’on puisse s’organiser et baliser le parcours des skieurs, en terme d’emploi, de personnel à embaucher, c’est important », a affirmé à France 3, Frédéric Porte, directeur général de la station de Tignes.