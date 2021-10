Selon une enquête réalisée par le Comité national olympique et sportif français et publié en octobre 2020, 74 % des clubs ayant répondu ont perdu des licenciés en raison de la crise sanitaire. Si certaines associations s’en sortent mieux que d’autres, la perte de licenciés est estimée en moyenne à 26 %.

Pour rappel, le dispositif concerne les mineurs âgés entre 6 et 18 ans dont la famille est éligible à l' allocation de rentrée scolaire et tous les mineurs qui sont bénéficiaires de l'allocation AEEH. Ainsi, chaque enfant a reçu une aide d'un montant de 50 euros .

Le Pass’sport bientôt élargi ?

Ce mardi 26 octobre, Roxana Maracineanu, la ministre des Sports, a annoncé un possible élargissement à un public plus large et à plus de structure. « Nous réfléchissons à l’optimiser », a-t-elle assuré devant les sénateurs.

Ainsi, les personnes en situation de handicap qui ont entre 18 et 30 ans et les associations agréées en milieu rural pourraient bientôt être concernées par le Pass’sport.

Jusqu’à présent, 700 000 enfants ont bénéficié du Pass’sport, sur un total de 5,4 millions de jeunes éligibles. Cela représente 35 millions d’euros.