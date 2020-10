De nombreuses écoles sont revenues à la semaine de 4 jours, laissant le mercredi libre pour les enfants. Afin que ces derniers ne restent pas chez eux, le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports a mis en place le Plan mercredi, qui encourage les communes dans la création d’une offre périscolaire variée. Entre activités sportives, artistiques ou culturelles, les enfants ne risquent plus de s’ennuyer au cours de cette journée.

Pour en savoir plus sur le Plan mercredi, un site dédié planmercredi.education.gouv.fr documente les collectivités et vous apporte des compléments d’information.

Avec une organisation du temps scolaire sur 4 jours, l’État a décidé de mettre à profit la journée vacante pour mettre en place des projets éducatifs sportifs et culturels dans les accueils de loisirs . Le Plan mercredi soulage ainsi les parents et garantit pour les enfants des moments enrichissants.

De multiples soutiens pour améliorer l’accueil des enfants

Afin d’encourager l’instauration du Plan mercredi, les communes disposent du soutien de l’État et de plusieurs autres partenaires, notamment la CAF (Caisse d’allocations familiales). Elle finance en partie le dispositif par le biais de la Prestation de service ordinaire (Pso) accordée aux accueils de loisirs sans hébergement (Alsh). De plus, une bonification est attribuée aux gestionnaires d’Alsh possédant le label « Plan mercredi » lorsqu’ils développent une nouvelle offre d’accueil. Certaines communes dans lesquelles les écoles sont ouvertes sur 5 matinées bénéficient d’une aide de l’État sous la forme d’un fonds de soutien au développement des activités périscolaires. Pour l’obtenir, elles doivent mettre en place un projet éducatif territorial (PEDT) et transmettre leurs coordonnées bancaires à l’ASP (Agence de services et de paiement).

D’autres partenariats sont noués avec des associations sportives, des acteurs culturels et des sites naturels afin de renouveler les projets menés les mercredis.