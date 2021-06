PMA pour toutes : les députés et les sénateurs ne sont pas d’accord

Car jusqu’à présent, les députés et sénateurs ne sont toujours pas parvenus à un compromis. Ainsi, le projet de loi a été adopté en première lecture avec des modifications à la marge par l’Assemblée nationale en octobre 2019. Puis en février 2020, les sénateurs avaient également adopté en première lecture le projet de loi et y avaient eux aussi apporté quelques modifications, notamment en limitant le remboursement de la PMA par la sécurité sociale uniquement en cas d’infertilité.

En raison de ces changements, le texte avait dû être réexaminé par les députés. En juillet 2020, ces derniers avaient rétabli peu ou prou le projet de loi qu’ils avaient adopté l’année précédente. Puis, lors de sa deuxième lecture, les sénateurs avaient toute bonnement supprimé la mesure phare : l’ouverture de la PMA à toutes les femmes, provoquant un tollé chez les associations LGBT.

La dernière navette entre le Sénat et l’Assemblée nationale a donc finalement eu lieu. Après adoption par les députés, les sénateurs ont de nouveau débattu dès le 24 juin 2021. Et le 29 juin 2021, l’Assemblée nationale a eu le dernier mot, par 326 voix contre 115 et 42 abstentions. L’exécutif souhaite, de son côté, une promulgation de la loi cet été.