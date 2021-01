Un accident entre un poids lourd et une moto ou un cycliste peut avoir des conséquences dramatiques. Pour sensibiliser les utilisateurs de deux roues au manque de visibilité des bus et des camions, l’exécutif oblige, depuis le 1er janvier 2021, certains véhicules lourds à installer un dispositif de signalisation des angles morts .

Un dispositif qui ne concerne pas tous les poids lourds

Comme l’explique le décret paru au Journal Officiel le 17 novembre 2020, les véhicules dont le poids dépasse les 3,5 tonnes doivent poser sur les côtés et à l’arrière une signalisation qui matérialise la position des angles morts. Cette obligation ne s’applique pas aux véhicules agricoles et forestiers. Les camions d’intervention des services gestionnaires des autoroutes ou des routes à deux chaussés et qui n’opèrent pas dans les milieux urbains denses sont également écartés de cette exigence, tout comme les engins de service hivernal.

Selon l’arrêté, cette signalisation doit être installée à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,50 m au-dessus du niveau du sol. Ces stickers doivent avoir des dimensions particulières (25 cm de hauteur et 17 cm de largeur) et vont permettre de matérialiser les zones que le chauffeur ne voit pas depuis la cabine. Ces autocollants qui montrent dans la partie jaune les angles morts doivent être placés de « manière visible en toute circonstance ». Les véhicules qui ont mis un dispositif non conforme avant le 31 mars 2021 vont bénéficier d’une période transitoire de 12 mois pour se mettre en conformité.