Depuis le 1er juin 2021, un nouveau palier a été franchi dans la Métropole du Grand Paris. Afin de lutter contre la pollution, les véhicules légers Crit’Air 4, 5 ou non classés ne peuvent plus circuler à l’intérieur d’un périmètre délimité par l’A86 (Paris, Neuilly-sur-Seine, Antony, etc.), du lundi au vendredi, entre 8 heures et 20 heures. Les autocars et les poids lourds non classés ou Crit’Air 4 ou 5 ont la même interdiction de 8 heures à 20 heures, mais 7 jours sur 7.