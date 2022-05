Objectif de la mesure : baisser la mortalité routière

Pour mémoire, l’objectif de cette mesure est de faire baisser la mortalité routière. « La présence systématique d’une boîte noire à bord des véhicules dissuadera très certainement les conducteurs d’enfreindre les règles, sachant que leurs fautes pourront très facilement être démontrées en cas d’accident », avait expliqué au Parisien en mai 2021 Vincent Julé-Parade, avocat spécialiste de la défense des victimes de la route.

Cependant, certaines associations remettent en cause ce dispositif. Pierre Chasseray, le délégué général de l’association 40 millions d’automobilistes, a ainsi pris un exemple sur CNews : « Je suis en voiture (et) je roule à 83 km/h au lieu de 80. Je suis sur mon téléphone en train de pianoter un SMS (et) j’ai un accident mortel. Derrière, comment on va expliquer l’accident ? La boîte noire va dire que j’étais 3 km/h au-dessus (donc) on va expliquer que c’était la vitesse ? Non c’était mon téléphone. Donc on va avoir une explication biaisée de l’accidentalité. »