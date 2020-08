Deux décrets très attendus par les chaînes de télévision et les régies publicitaires ont été publiés jeudi 6 août au Journal officiel. Ils autorisent notamment la publicité ciblée et la diffusion de films tous les jours de la semaine.

Autorisation de la publicité ciblée

Le premier décret fait le bonheur des régies publicitaires, et porte sur l’assouplissement du régime encadrant la publicité télévisée. Longtemps interdite, la publicité segmentée, également appelée publicité ciblée, est désormais autorisée.

Concrètement, il s’agit de publicités diffusées en fonction du profil ou de la situation géographique des téléspectateurs, grâce aux informations fournies par les box internet. Pour mettre en œuvre ces publicités, les diffuseurs doivent contacter les fournisseurs d’accès à internet et négocier des accords financiers et techniques. C’est déjà le cas de France Télévisions, qui a conclu un accord avec Bouygues Télécom et Orange.

Par ailleurs, la publicité télévisée pour le cinéma est également autorisée pour une période de 18 mois, et fera l’objet d’un rapport d’évaluation dans un délai de 15 mois. Ces publicités étaient jusqu’ici interdites pour ne pas pénaliser les films indépendants, n’ayant que peu de moyens pour financer de telles campagnes, à l’inverse des blockbusters américains. Le rapport permettra d’évaluer le profil des films qui auront profité de cette mesure.