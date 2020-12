Plus de 4 ans après le référendum sur le Brexit, l’Union Européenne et le Royaume-Uni ont fini par trouver un accord le 24 décembre 2020. Six jours plus tard, ils l’ont ratifié. Ce texte entraîne de nombreux changements pour les Français à partir du 1er janvier 2021. Un site officiel a d'ailleurs été créé pour l'occasion afin de répondre à toutes vos questions.