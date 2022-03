5,8 millions de foyers bénéficient tous les ans d’un coup de pouce pour régler les factures d’électricité et de gaz : le chèque énergie. Et 2022 ne fera pas exception puisque le dispositif va bel et bien être reconduit. Attribuée sous conditions de ressources, cette aide ne profite donc pas à tout le monde. Alors pour savoir si vous aurez droit ou non au chèque énergie 2022, le ministère de la Transition écologique a mis en place un simulateur, ouvert depuis le mois de mars.