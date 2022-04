Excès de vitesse compris entre 1 et 5 km/h : près de 80 millions de procès-verbaux entre 2010 et 2020

Ainsi, dans leur réponse, on apprend qu’en 2020, plus de 7,28 millions de procès-verbaux ont été dressés en raison d’un excès de vitesse compris entre 1 et 5 km/h. Dans le détail, en agglomération, il y en a eu 1,4 million et hors agglomération, 5,8 millions.

À titre de comparaison, en 2019, plus de 7,15 millions de véhicules ont été flashés, car ils roulaient jusqu’à 5 km/h au-dessus de la vitesse limite autorisée contre plus de 4,74 millions en 2010.

Il faut toutefois souligner qu’il s’agit de vitesse retenue, c’est-à-dire la vitesse mesurée à laquelle on enlève la marge technique. Ainsi, comme le précise l’arrêté du 4 juin 2009, la marge est de – 5 km/h jusqu’à 100 km/h et de 5 % de la vitesse mesurée au-delà pour les radars fixes et de – 10 km/h et de 10 % de la vitesse mesurée au-delà pour un radar en mouvement.