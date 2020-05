Les auto-écoles ont été autorisées à rouvrir leurs portes, et les leçons de conduite pourront reprendre presque normalement. Toutefois, pour avoir une date d’examen pratique, les candidats au permis de conduire de catégorie B devront attendre le mois de juin. Le point sur les mesures sanitaires à respecter et le calendrier de reprise des examens.

Des mesures sanitaires strictes

Les cours et l’examen du Code de la route peuvent reprendre presque normalement, en espaçant les tables et les chaises, en limitant le nombre de participants dans la salle et en demandant aux élèves de se munir d’un masque, de leur propre stylo et parfois de gants.

« Le nombre de personnes est limité à une pour 4 mètres carrés pour les salles d’apprentissage du code. Au lieu de 12 personnes, on ne peut accueillir que 6 élèves à la fois. Le masque est obligatoire pour les élèves et les moniteurs. Le passage sur rendez-vous est préconisé », a expliqué Marie-France Lafont, une gérante d’auto-école à France 3 Régions.

« On a repris [hier], mais on n’a pas encore reçu la fiche métier du ministère des Transports. On s’est basé sur un protocole sanitaire décidé par nos syndicats ». En ce qui concerne les leçons de conduite, le protocole impose le port du masque et la désinfection complète des véhicules après chaque leçon.

« Dans les voitures, le port du masque est obligatoire pour l’enseignant et l’élève », a fait savoir Yannick Jeannel, le Président Grand Est du Conseil national des professions de l’automobile — Éducation routière. « Si l’élève n’en a pas, nous lui fournirons et lui facturerons. Chacun se désinfectera les mains avant de rentrer dans le véhicule, c’est pourquoi les gants ne sont pas nécessaires. Le véhicule sera totalement désinfecté après le passage de chaque élève : commodo, boîte de vitesse, volant, frein à main, tous les accessoires (rétroviseurs, manettes des sièges), le siège de l’élève lui-même, les poignées de porte », a-t-il précisé à France 3 Régions.