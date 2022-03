Compte tenu de l’inflation, la revalorisation opérée par la CAF en avril sera plus élevée en 2022 que l’année précédente. Concrètement, plusieurs prestations sociales et familiales vont augmenter de 1,8 %, contre 0,1 % en 2021. Le RSA, attribué sous conditions aux allocataires dont les ressources sont faibles, est notamment concerné. Une information que la Caisse d’allocations familiales a confirmée auprès de nos services.

Outre le RSA, de nombreuses autres prestations vont être revalorisées de 1,8 % . La prime d’activité, l’AAH, les allocations familiales, la prime à la naissance et la PreParE en font partie. Dévoilée par la CAF, cette hausse est calculée à partir de l’augmentation des prix à la consommation. Cette bonne nouvelle pour le pouvoir d’achat des Français, entamé par l’inflation, pourra bientôt être constatée sur les versements.

Qui peut bénéficier du RSA 2022 ?

Le RSA garantit aux personnes disposant de faibles ressources un revenu minimum. Mais pour bénéficier de cette allocation, il est nécessaire de remplir diverses conditions : avoir au moins 25 ans et résider en France de manière stable et effective. À noter que les ressources du foyer sont prises en compte dans le calcul du revenu de solidarité active.

Les moins de 25 ans peuvent également prétendre au RSA s’ils sont parents isolés ou s’ils ont exercé une activité professionnelle à temps plein pendant 2 ans au minimum sur les 3 ans qui précèdent la demande.

Il est possible d’effectuer une simulation pour connaître vos droits au RSA et le montant auquel vous pouvez prétendre. La CAF dispose de son propre simulateur, mais vous avez également la possibilité de tester votre éligibilité à plus de 120 aides sociales sur le site mesdroitssociaux.gouv.fr.