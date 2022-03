Comme tous les ans, la CAF se penche sur la revalorisation des prestations qu’elle verse à des millions d’allocataires. Celle-ci se base notamment sur l’augmentation des prix à la consommation, entraînant en général une légère hausse. Mais face à l’inflation galopante, la revalorisation au 1er avril sera plus importante que les années précédentes, soit 1,8 % . Une information confirmée par le service presse de la Caisse d’allocations familiales.

RSA 2022 : 10 € de plus au 1er avril

Le revenu de solidarité active permet à quelque 2 millions de Français dont les ressources sont modestes d’obtenir un coup de pouce chaque mois. Bonne nouvelle : le montant du RSA sera bien revalorisé de 1,8 % à compter du 1er avril 2022. Actuellement, la CAF verse à une personne seule, sans enfant, 565,34 € par mois. L’aide passera à 575,52 € par mois au 1er avril, soit une hausse de plus de 10 €. Une personne seule avec un enfant à charge touchera, quant à elle, 863,28 €, de même qu’un couple sans enfant.

Voici les montants du RSA au 1er avril 2022 :

Montant du RSA selon le nombre de personnes dans le foyer Nombre d’enfants à charge Personne seule Couple 0 575,52 €

863,28 €

1 863,28 €

1 035,93 €

2 1 035,93 €

1 208,58 €

Par enfant supplémentaire 230,21 €

230,21 €

Les allocataires qui perçoivent en plus une aide au logement, l’APL par exemple, doivent soustraire un forfait logement au montant du RSA. Ce forfait va également augmenter le mois prochain. Il s’élèvera à 69,06 € pour une personne, 138,12 € pour 2 personnes et 170,93 € dès lors que le foyer est composé de plus 3 personnes.