La réforme de la taxe d’habitation

La réforme de la taxe d’habitation est un projet porté par le gouvernement depuis quelques années. En 2018, la loi de finances mentionne le dégrèvement progressif de cet impôt local. Les foyers disposant de revenus fiscaux peu élevés ont obtenu une diminution de 30 % en 2018 et de 65 % en 2019. Ainsi, de plus en plus de ménages ne devront plus s’en acquitter, en plus des personnes âgées de plus de 60 ans sous condition de revenus, des personnes en situation de handicap, et des personnes ayant perdu leur conjoint.