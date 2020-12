Une baisse de 30 % de la taxe d’habitation en 2021

La réforme de la taxe d’habitation est une mesure importante du gouvernement d’Emmanuel Macron et une bonne nouvelle pour le budget des ménages les plus modestes. Entamée en 2018, elle a d’ores et déjà permis à 80 % des Français d’obtenir un dégrèvement progressif qui s’est soldé par la suppression complète de l’impôt local cette année. Les 20 % des foyers les plus aisés doivent prendre leur mal en patience pendant encore 3 ans. Ils bénéficieront tout de même d’une baisse de 30 % en 2021, 65 % en 2022 et enfin 100 % en 2023.

En général, les contribuables s’acquittent de leur taxe d’habitation au cours du mois de novembre, sauf s’ils ont choisi le prélèvement mensuel. Dans ce cas, ils pourront voir apparaître la baisse de 30 % dès janvier 2021, à condition d’avoir ajusté le montant des mensualités. Sinon, ils paieront tous les mois un surplus qui ne sera pas remboursé avant l’automne.

Pour rappel, la réforme de la taxe d’habitation ne s’applique pas sur les résidences secondaires et n’exonère pas non plus les contribuables du paiement de la contribution à l'audiovisuel public (CAP).