Au mois de novembre, le calendrier fiscal est bien rempli et les contribuables assujettis à la taxe d’habitation sur leur résidence principale sont tenus de la payer. Et ils sont de moins en moins nombreux à être concernés grâce à la mesure phare annoncée par Emmanuel Macron : la réforme de la taxe d’habitation.

Les promesses de la réforme

L’objectif de la réforme initiée par le président de la République est de supprimer complètement cet impôt local d’ici 2023. Depuis 2018, la taxe d’habitation est donc revue à la baisse chaque année. Ce dégrèvement progressif a permis un allègement de 30 % en 2018 et 65 % en 2019. En 2020, la réforme prend une nouvelle ampleur et 80 % des Français sont exonérés de taxe d’habitation.

Seuls 20 % des contribuables, soit les ménages les plus aisés, ont dû la payer en 2020. Ils bénéficieront ensuite d’un allègement progressif de 30 % en 2021, 65 % en 2022 et enfin 100 % en 2023.

Pour rappel, l’exonération de la taxe d’habitation s’applique sur les résidences principales, et non les résidences secondaires et les logements vacants. Les propriétaires disposant de ces biens devront s’acquitter de l’impôt local avant la date limite de paiement fixée le 15 décembre 2020. Par ailleurs, la contribution à l’audiovisuel public souvent due au même moment que la taxe d’habitation n’est pas concernée par la réforme et les Français équipés d’un téléviseur doivent donc payer cette redevance.