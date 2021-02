La campagne de vaccination bat son plein en France. Et le gouvernement suit la stratégie vaccinale définie plusieurs mois auparavant en ciblant en priorité les personnes âgées et celles atteintes de comorbidités. Parmi elles, certaines peuvent rencontrer des difficultés pour se déplacer et donc se rendre dans les centres et cabinets afin de recevoir les injections. Bonne nouvelle : certains transports sont dans ce cas intégralement remboursés.

Un décret valide la prise en charge des frais de transport Un décret publié au JO le 19 février mentionne la prise en charge à 100 % des frais de transport vers un centre de vaccination pour les patients dans l’incapacité de se déplacer seuls. Elle concerne uniquement les déplacements en taxi, ambulance ou véhicule sanitaire léger (VSL). Les transports en commun ne sont donc pas inclus dans le dispositif. Les frais de transport sont habituellement pris en charge par l’Assurance maladie à hauteur de 65 ou 100 % sur prescription médicale. Plusieurs trajets ouvrent droit au remboursement, dont les déplacements liés à une hospitalisation, aux examens et traitements pour les personnes souffrant d’une affection de longue durée (ALD) ou encore le transport urgent en ambulance.

Quelles sont les conditions pour obtenir une prise en charge à 100 % ? Diverses conditions sont définies au sein du décret. Le transport peut être remboursé lorsqu’une prescription médicale est délivrée par le médecin et seulement pour les trajets effectués vers le centre de vaccination le plus proche du domicile du patient. Concernant ce dernier, la prise en charge est possible, peu importe l’âge, pour les personnes qui ne peuvent se déplacer sans aide. Pour l’heure, cette mesure est prévue jusqu’au 31 mars 2021. En outre, les transports « sont pris en charge à 100 % et en tiers payant », confirme le site de l’Assurance maladie. Les personnes éligibles n’ont donc aucuns frais à avancer.