Que propose l’application Vigicrues ?

L’application Vigicrues permet de connaître les zones inondables et le niveau de vigilance des cours d’eau surveillés par l’État :

vert (pas de vigilance particulière requise) ;

jaune (risque de crue génératrice de débordements) ;

orange (risque de crue génératrice de débordements importants) ;

rouge (risque de crue majeure).

L’appli propose aussi des bulletins d’informations nationaux et locaux écrits par les prévisionnistes de crues, indique les évolutions et conséquences possibles et dresse une liste de « conseils de comportement » (ne pas s’engager sur une route immergée, ne pas pratiquer d’activités nautiques, ne pas descendre au sous-sol, ne pas aller chercher ses enfants à l’école, etc.).

Enfin, cette application permet également de créer un compte personnel. Le but : recevoir des notifications personnalisées en cas de changement de couleur de la vigilance crues sur un secteur ou en cas de nouvelle publication d’un bulletin d’informations.

Bon à savoir : cette application est disponible en version bêta ; des améliorations seront prochainement ajoutées.