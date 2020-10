Après avoir reconnu l’échec de StopCovid, le président de la République a annoncé la sortie d’une version améliorée de l’application intitulée « TousAntiCovid ». Elle est présentée ce jeudi 22 octobre 2020 par le Premier ministre, Jean Castex, accompagné du ministre de la Santé et du secrétaire d’État au numérique. De nouvelles fonctionnalités pour mieux alerter la population et augmenter le nombre de téléchargements sont au programme. L’objectif est alors de la rendre plus efficace et en faire un véritable outil pour endiguer la propagation de l’épidémie de Covid-19.

Des résultats mitigés pour la première version StopCovid Lancée début juin, l’application StopCovid n’a pas généré les résultats escomptés, avec seulement 2,6 millions de téléchargements, 7 969 personnes déclarées positives et 472 notifications envoyées aux cas contacts. Après des mois sur le marché, l’utilisation de l’application reste loin derrière son équivalent allemand ou britannique, respectivement Corona Warn-App et NHS Covid-19. Pour y remédier, le gouvernement a décidé de concevoir une nouvelle version plus en adéquation avec les besoins et les attentes des citoyens.