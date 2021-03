Pour la déclaration de revenus, l’administration fiscale applique automatiquement un abattement forfaitaire de 10 % afin de tenir compte des frais professionnels. Mais le contribuable peut estimer qu’il ne suffit pas à couvrir les dépenses engagées et opter plutôt pour la déduction des frais pour leur montant réel . Dans ce cas, il aura besoin du barème kilométrique 2021, acté par la publication d’un arrêté au JO le 19 février.

Dans le cadre de son travail, un salarié qui ne dispose pas d’une voiture de fonction peut être amené à se déplacer avec son véhicule personnel. Les frais engagés (essence, assurance, etc.), nommés frais kilométriques , sont remboursés par l’employeur sous certaines conditions.

Grâce à la publication du barème kilométrique 2021, les contribuables peuvent d’ores et déjà calculer le montant de leurs frais kilométriques pour la déclaration des revenus de 2020. Révisé chaque année par le fisc, il tient compte du nombre de kilomètres parcourus en 2020, de la puissance administrative (en CV) et du type de véhicule. En effet, trois barèmes différents sont renseignés : voitures, motocyclettes et cyclomoteurs.

Pour information, le barème kilométrique ne comprend pas les frais de péage ou de stationnement. Ils pourront être déduits en supplément à condition de posséder les justificatifs.