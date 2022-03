Lancé le 1er mars 2022, le contrat d’engagement jeune (CEJ) s’adresse aux 16-25 ans qui remplissent certaines conditions. Destiné à remplacer la Garantie jeunes, ce dispositif a été conçu afin d’aider les jeunes à préparer leur avenir et décrocher un emploi qui leur correspond. En contrepartie de leur assiduité, ils peuvent même obtenir une allocation d’un montant maximum de 500 € par mois. Qui est concerné et comment s’inscrire ?

Un décret publié au JO le 19 février détaille les modalités du nouveau contrat d’engagement jeune en vigueur depuis le 1er mars 2022. Celui-ci propose à certains jeunes, qui rencontrent des difficultés pour trouver un emploi, de suivre une formation et découvrir un métier. Concrètement, le CEJ prend la forme d’un parcours personnalisé, défini selon le profil et les ambitions du bénéficiaire. D’une durée de 6 à 12 mois , il est prolongeable jusqu’à 18 mois si nécessaire.

Grâce à ce contrat spécifique, le jeune peut profiter d’un a ccompagnement personnalisé avec un conseiller , mais aussi d’un programme intensif. Il faut savoir que l’accompagnement est effectué soit par un conseiller Pôle emploi , soit par une personne de la Mission locale , selon le profil et les envies du jeune. Ce dernier pourra ainsi construire son projet professionnel avec l’aide du conseiller et sera suivi tout au long du parcours. Afin de faire le point sur la situation, des rendez-vous réguliers seront fixés.

Qui est concerné ?

Le contrat d’engagement jeune est conçu pour les jeunes de 16 à 25 ans, et jusqu’à 30 ans pour ceux qui sont en situation de handicap. Pour en bénéficier, ils doivent remplir plusieurs conditions, notamment :

ne pas suivre une formation ou être étudiant ;

être sans emploi depuis des mois et ne pas avoir de projet professionnel défini ;

faire face à des difficultés financières et matérielles.

Lorsqu’il signe le contrat, le jeune s’engage à faire preuve d’assiduité et de motivation durant son parcours. Il doit être présent à l’ensemble des ateliers et des stages en immersion, et ne peut faire faux bond à son conseiller dès lors qu’il a rendez-vous avec lui. Tout manquement de la part du jeune sera sanctionné et risque d'entraîner la rupture du contrat, impliquant la fin du versement de l’aide.

Le contrat d’engagement jeune fait également intervenir de multiples acteurs dont l’État, les collectivités ou les entreprises. En 2022, près de 400 000 jeunes devraient en bénéficier, en particulier les 300 000 qui étaient déjà accompagnés dans le cadre de la Garantie jeunes.