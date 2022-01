Le 2 novembre 2021, Jean Castex, en visite à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), avait présenté un nouveau dispositif pour aider les jeunes éloignés de l’emploi : le contrat d’engagement jeune . « Il se déploiera complètement à partir de mars 2022. Sa montée en puissance (va s’étaler) sur l’ensemble de l’année au fur et à mesure des recrutements des jeunes dans le dispositif », avait précisé le Premier ministre.

Autre condition pour signer un contrat d’engagement jeune (CEJ) : ne pas être en formation, ne pas être étudiant et avoir des difficultés à s’insérer durablement sur le marché du travail .

Et en tout, le contrat devrait durer entre 6 et 12 mois . Cependant, à titre exceptionnel, il pourrait être prolongé jusqu’à 18 mois.

Mais d’ailleurs, le contrat d’engagement jeune c’est quoi exactement ? Il s’agit d’un « parcours intensif qui doit réunir tous les atouts pour permettre de trouver au jeune un emploi ou une solution professionnalisante », avait expliqué le Premier ministre il y a plus de 2 mois.

Une allocation pouvant aller jusqu’à 500 euros par mois

Et en contrepartie de cet engagement, le jeune pourra percevoir au maximum une allocation de 500 euros par mois. Selon le projet de décret, seuls les majeurs qui ne sont pas imposables à l’impôt sur le revenu ou qui sont rattachés à un foyer fiscal non imposable pourront toucher ce montant.

Les majeurs qui se trouvent dans la première tranche du barème d’imposition percevront, quant à eux, 300 euros par mois. Enfin, les mineurs qui répondent à ces mêmes critères toucheront 200 euros par mois.

Notons que le montant pour être revalorisé annuellement en fonction de l’inflation.

Toutefois, comme le précisent Les Échos, certaines ressources pourront être déduites du montant : le chômage, les indemnités de stage, les indemnités maladie, etc. Et sauf exception, le contrat d’engagement jeune ne sera pas cumulable avec la prime d’activité et le RSA.