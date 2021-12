Les habitants de l’île de La Réunion vont être soumis à de nouvelles restrictions à partir du 1er janvier 2022. Concrètement, les déplacements seront restreints entre 21 heures et 5 heures, et cela jusqu’au 23 janvier 2022 inclus.

Retour des jauges

Par ailleurs, les autorités locales ont mis en place des jauges. Ainsi, dans les commerces de moins de 10m², 1 client pourra entrer dans la boutique. Pour les commerces faisant entre 10 et 400 m², ce sera 1 client par m². Et au-delà, la capacité d’accueil sera limitée à 75 %.

De plus, au restaurant, ce sera pas plus de 6 personnes par table et les anniversaires et autres rassemblements festifs (mariage, baptême, etc.) sont interdits dans les salles de fêtes.

Autre information à connaître : les clients ne pourront pas danser dans les restaurants, bars et autres débits de boissons.

Bon à savoir : la majorité des commerces devront fermer à 21 heures. Notons que les stations-service (uniquement pour la vente de carburants) ainsi que les commerces qui vendent des biens de première nécessité pourront rester ouverts.