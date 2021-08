À partir de ce samedi 21 août, le Maroc et l’Algérie vont être classés en zone « rouge ». En effet, un arrêté paru ce mercredi 18 août ajoute ces deux pays dans la liste des destinations vers lesquelles et à partir desquelles, un voyageur non-vacciné doit présenter un motif impérieux pour pouvoir embarquer.

Quels sont les motifs impérieux pour partir vers un pays « rouge » ?

L’exécutif a établi une liste de motifs impérieux pour pouvoir partir à destination d’un pays « rouge » lorsque l’on ne présente pas de schéma vaccinal complet. Pour rappel, un voyageur entièrement vacciné n’est pas soumis à ces motifs impérieux.

Ainsi, un ressortissant étranger peut monter dans l’avion pour rejoindre son pays. De même, une personne qui ne peut pas rester sur le territoire français en raison d’un motif légal ou économique (expiration du titre de séjour, licenciement, etc.) peut également rejoindre un pays « rouge ».

Une participation à un programme d’échange universitaire, une convocation administrative ou judiciaire ainsi qu’un déplacement dans le cadre de l’exercice d’un droit de garde font également partie des motifs impérieux.

Il est également possible de partir vers un pays « rouge » lorsqu’un membre de la famille en ligne directe (frères et sœurs, parents, grands-parents et enfants) décède ou dont le pronostic vital est engagé.

Une urgence médicale vitale ainsi que des missions ponctuelles liées à l’exercice de prérogatives de puissance publique ou à des missions indispensables à la poursuite d’une activité économique sont également des motifs valables. Enfin, des professionnels de santé ou de recherche qui concourent à la lutte contre la Covid-19 ou qui participent à des opérations de coopération d’intérêt majeur en matière de santé et des sportifs professionnels de haut niveau dans le cadre de rencontres validées par le ministère des Sports peuvent également partir en direction d’un pays classé « rouge ».

Par ailleurs, si le pays de destination impose des règles plus strictes en matière de motif impérieux, ce sont celles-ci qui s’appliquent. Notons également qu’un voyageur non-vacciné doit remplir une attestation de sortie du territoire métropolitain vers un pays de la zone « rouge ».