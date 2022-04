Faisons un point sur les catégories d’étrangers concernées par le VLS/TS et la procédure à suivre pour obtenir et valider ce visa.

Le visa de long séjour valant titre de séjour (VLS/TS) offre la possibilité à certaines catégories d’étrangers d’entrer sur le territoire national et d’y séjourner de 4 mois à 1 an sans avoir à demander une carte de séjour en préfecture . En revanche, dans les 3 mois suivant leur arrivée en France, les titulaires d’un VLS/TS doivent obligatoirement accomplir un certain nombre de démarches auprès de l’OFII (Office français de l’immigration et de l’intégration) pour valider leur visa.

Qui est concerné par le visa long séjour valant titre de séjour ?

Le VLS-TS est un visa de long séjour spécifique qui dispense son titulaire de demander une première carte de séjour en France. Par conséquent, les titulaires d’un VLS/TS n’ont pas de démarches à effectuer auprès des préfectures, pendant la durée de validité de leur visa. En d’autres termes, les VLS/TS remplacent la carte de séjour.

Ce type de visa a été créé pour certaines catégories d’étrangers afin de leur permettre de séjourner en France pour une durée de 4 à 12 mois. En effet, l’article R311-3 et articles R313-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) disposent que les conjoints de ressortissant français et les conjoints bénéficiaires du regroupement familial peuvent obtenir un VLS/TS d’un an.

Les étudiants (visa modulable de 4 à 12 mois), les stagiaires (visa modulable de 4 à 12 mois), les travailleurs salariés (visa d’un an, si le contrat de travail est un CDI, ou visa de 4 à 12 mois, si le contrat est un CDD) et les personnes venant exercer une activité commerciale ou indépendante « entrepreneur/profession libérale » (visa modulable de 4 à 12 mois) ont le droit de bénéficier d’un VLS/TS.

De même que les bénéficiaires d’un visa relevant du cadre « passeport talent » et leur famille (visa modulable de 4 à 12 mois). Il s’agit par exemple des investisseurs économiques, des créateurs d’entreprise, des travailleurs hautement qualifiés (carte bleue européenne), des artistes interprètes ou encore des étrangers ayant une renommée nationale ou internationale dans les domaines artistiques, éducatifs, intellectuels, littéraires, scientifiques ou sportifs.

Les salariés détachés « ICT » (Intra-corporate transfer) et leur famille (visa modulable de 4 à 12 mois) et les stagiaires « ICT » et leur famille (visa modulable de 4 à 12 mois) sont également concernés. Le terme « ICT » implique tout salarié ou stagiaire étranger envoyé en France par son employeur d’origine pour exercer une mission temporaire dans le cadre d’une mobilité intragroupe ou d’une prestation de service.

Enfin, les visiteurs peuvent avoir un VLS/TS modulable de 4 à 12 mois.

Le VLS/TS ne peut pas être délivré à d’autres catégories d’étranger et ne concerne ni les territoires d’outre-mer régis par les ordonnances (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna) ni les Algériens qui sont régis par un accord bilatéral.

Outre les ressortissants de l’EEE et de la Suisse, les citoyens de Monaco, d’Andorre, du Vatican et de Saint-Marin sont également dispensés de requérir un visa long séjour valant titre de séjour.