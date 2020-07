En France, le nombre de ventes de vélos augmente considérablement depuis quelques années notamment avec l’arrivée sur le marché des vélos à assistance électrique (VAE). Malheureusement, cet engouement n’est pas du seul apanage du cycliste, il fait également la recette des escrocs toujours plus nombreux. Alors, comment éviter d’être la victime d’un vol de vélo ? Quelques conseils pratiques.

Quelques chiffres

D’après Planetoscope, il se vend plus de 6 600 vélos par jour dans l’hexagone. Une donnée qui ne cesse d’augmenter depuis quelques années.

Les ventes de vélos génèrent un chiffre d’affaires de plus d’un milliard d’euros annuels.

Le prix moyen d’un vélo est évalué à 459 euros. Ce tarif élevé provient essentiellement de la hausse des ventes des vélos à assistance électrique, qui restent beaucoup plus chers qu’un simple vélo classique. En 2019, les ventes ont légèrement stagné, mais, en 2018 il s’en était écoulé 338 000 en France.

Plus de 1 000 vélos sont volés chaque jour dans le pays, soit 400 000 par an dont 100 000 sont retrouvés, mais non restitués à leur propriétaire, faute d’identification. Dans 90 % des cas, ces derniers étaient mal cadenassés.