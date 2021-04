Votre déclaration d’impôt est un document fiscal à remplir avec la plus grande précision possible afin de vous éviter de recevoir des sanctions fiscales, voire pénales. En effet, minorer l’impôt que vous devez ou bien majorer une créance fiscale aboutit sur des majorations d’impôt et autres.

Quelles sont les erreurs à ne pas commettre ? À quels risques vous exposez-vous si vous commettez des erreurs ou maladresses sur votre déclaration d’impôt sur le revenu ? C’est l’objet de cette démarche.