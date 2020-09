Les tests rapides antigéniques (TRA) permettent d’identifier les personnes porteuses du SARS-Cov-2 après un prélèvement dans les narines. Ils sont déjà réalisés dans les établissements de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) depuis quelques jours. Leur autorisation, initialement prévue pour le mois d’octobre, est avancée afin de renforcer les opérations de dépistage et désengorger les laboratoires.

Les tests RT-PCR s’effectuent également par prélèvements dans le nez, réalisés dans les Centres hospitaliers universitaires (CHU), les laboratoires de biologie médicale, en ambulatoire et auprès des pompiers, secouristes, infirmiers ou aides-soignants habilités. Contrairement aux TRA, ils révèlent l’ARN du virus, avec un résultat transmis au minimum 24 heures après le prélèvement . Depuis un arrêté publié le 24 juillet 2020, les tests RT-PCR ne requièrent aucune ordonnance et sont intégralement remboursés afin d’encourager la population au dépistage.

Les bénéfices du dépistage par TRA

L’autorisation des TRA a pour ambition d’alléger la charge de travail assumée par les laboratoires de biologie médicale. Avec le remboursement du test RT-PCR, la population se tourne massivement vers le dépistage, ce qui allonge de plusieurs jours les délais d’obtention des résultats. Les TRA pourraient ainsi réduire ce phénomène, faciliter et augmenter le nombre de tests. De plus, les individus porteurs seraient isolés plus rapidement.

L’arrêté prévoit également la réalisation de TRA par les masseurs-kinésithérapeutes, notamment dans les villes où les laboratoires sont particulièrement surchargés. Ils devront au préalable suivre la formation adéquate.

La rapidité des TRA est appréciable, mais ils ne garantissent pas complètement la fiabilité du résultat. D’après l’AP-HP, leur sensibilité serait moins importante que les tests RT-PCR.