Vous êtes étudiants et à la recherche d’un logement pour la rentrée, inscrivez-vous sur le portail Lokaviz. Vous y trouverez des chambres, des studios et des appartements. Qui peut concrètement bénéficier de ce service ? Comment trouver un appartement étudiant ? Quelles sont les principales aides au logement envisageables ? Tour du sujet.

Le site web Lokaviz propose aux étudiants un panel de logements à proximité de leur lieu d’étude (logements privés et en résidence universitaire) avec des indicateurs de prix moyens pratiqués dans le secteur. Ce service a pour but de fluidifier l’offre et la demande.

Lokaviz c’est avant tout un label du réseau CROUS et CNOUS créé en 2011. Il permet à des bailleurs privés de devenir partenaires si leurs logements répondent aux critères exigés par le label. En plus d’offrir aux propriétaires une vitrine non négligeable pour promouvoir leurs biens immobiliers, ce dispositif leur confère une garantie de paiement des loyers .

Existe-t-il des aides financières pour se loger ?

Le logement représente une part importante du budget des familles, c’est pourquoi vous pouvez solliciter différentes aides financières selon votre situation.

La garantie Visale pour la caution

La garantie Visale est un service gratuit d’aide à la caution (et de garantie contre les dégradations et loyers impayés) qui s’adresse entre autres aux chômeurs, fonctionnaires et aux salariés du secteur privé ayant plus de 30 ans (à l’exception du secteur agricole).

Elle est destinée également aux étudiants boursiers et non boursiers qui ne sont plus rattachés au foyer fiscal de leurs parents et de manière générale, aux jeunes entre 18 et 30 ans.

Les allocations logement pour le paiement du loyer

Les APL, ALS et ALF de la CAF peuvent vous aider à financer votre loyer si vous êtes locataire, colocataire ou sous-locataire d’un logement conventionné (partenaire privé, CROUS, HLM).

Pour évaluer votre budget, n’hésitez pas à faire une estimation du montant de l’aide au logement sur le site de la CAF. Si vous pouvez prétendre aux aides, ne tardez pas à effectuer votre demande, car cette allocation n’est pas rétroactive.

Par ailleurs, notez que pour les étudiants, cette aide est automatiquement suspendue au 1er juillet, sauf si vous indiquez en amont à votre CAF que vous conservez votre logement après cette date.

Le FSL pour l’ensemble des prestations liées au logement

Le Fonds de solidarité pour le logement peut vous apporter une aide plus globale en cas de difficultés financières à payer vos factures de déménagement, le dépôt de garantie, ou le paiement de votre loyer par exemple.

Il convient de solliciter la CAF, la MSA le service social du CROUS ou celui du CCAS de la commune pour en connaître les modalités d’octroi.