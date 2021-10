Pourquoi la carte d’identité change-t-elle en 2021 ?

La carte d’identité se modernise en 2021 et devient plus sécurisée que la précédente pour répondre aux exigences européennes. Elle se dote d’une puce électronique qui rassemble l’ensemble des informations mentionnées sur la carte et d’un QR code qui renferme, en plus des données biométriques, la signature électronique du détenteur. L’objectif de ces deux éléments est de renforcer la lutte contre les fraudes. En effet, les forces de l’ordre pourront lire la puce et le QR code lors des contrôles et ainsi détecter les éventuelles falsifications et usurpations d'identité. Les services de l’État, comme la CAF, auront également la possibilité de vérifier l’authenticité de la carte d’identité.

Mise en place dans le département de l’Oise depuis le 15 mars, la nouvelle carte d’identité s’est ensuite progressivement déployée dans plusieurs départements. À compter de ce lundi 2 août, la nouvelle CNI est systématiquement délivrée, remplaçant définitivement l’ancienne version. Depuis le 15 mars, 500 000 exemplaires de la nouvelle carte d’identité ont été produits.