Quelles sont les caractéristiques de la nouvelle carte nationale d’identité ?

La carte d’identité fait peau neuve en 2021 et devient plus moderne, pratique et sécurisée. Ainsi, la France s’inscrit dans une démarche européenne. Tous les États membres se sont engagés à faire de même, c’est-à-dire à mettre en circulation ce nouveau format de carte d’identité, afin de faciliter les déplacements et renforcer la sécurité.

Ses autres caractéristiques, définies au sein d’un décret publié au JO le 14 mars 2021, sont :

le format ID-1, ce qui correspond à la taille d’une carte bancaire ;

; la présence du CEV (Cachet électronique visible) dont la fonction est similaire à celle d’un QR Code. Il permet d’authentifier le titre et ainsi détecter les fraudes ;

(Cachet électronique visible) dont la fonction est similaire à celle d’un QR Code. Il permet d’authentifier le titre et ainsi détecter les fraudes ; la puce électronique contient les informations d’identité (nom, prénoms, date et lieu de naissance, sexe, taille, date de délivrance et date de fin de validité), une photographie et les empreintes digitales de deux doigts ;

contient les informations d’identité (nom, prénoms, date et lieu de naissance, sexe, taille, date de délivrance et date de fin de validité), une photographie et les empreintes digitales de deux doigts ; il est possible d’indiquer au verso de la carte deux adresses différentes, notamment pour les enfants en garde alternée.

Cette carte sera valable moins longtemps que l’ancienne, soit 10 ans et non plus 15 ans. Lors de votre prochain renouvellement, vos empreintes digitales vous seront demandées. Elles seront alors intégrées dans la puce de la carte.