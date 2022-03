Depuis le 24 février, environ 5 000 réfugiés ukrainiens ont franchi la frontière française fuyant la guerre. « Ce qui est clair c’est que ce nombre s’accroît rapidement », a par ailleurs indiqué le Premier ministre, Jean Castex. Dans le pays, la solidarité s’organise afin de trouver des solutions d’hébergement. En sachant que les réfugiés bénéficient d’une protection temporaire au sein de l’Union européenne et n’ont donc pas à formuler de demande d’asile. Pour organiser l’accueil et identifier les Français souhaitant proposer un hébergement, le gouvernement vient de lancer une plateforme en ligne.

En outre, la plateforme « Je m’engage pour l’Ukraine » recense toutes les actions de solidarité mises en place par les associations : collecte de produits alimentaires, aide à la traduction, etc. Elle vous permet ainsi de vous engager en tant que bénévole en cliquant simplement sur « Je découvre les missions » ou « J’aide à traduire ».

Près de 2 millions de personnes ont fui la guerre en Ukraine, trouvant refuge dans les pays limitrophes. En France, la mobilisation est massive par le biais de collectes et appels aux dons envoyés par convoi humanitaire. De nombreux Français en capacité d’accueillir des réfugiés ukrainiens envisagent de proposer leur aide. Pour les aider dans leur démarche, le gouvernement a lancé, ce mardi 8 mars, un service en ligne « Je m’engage pour l’Ukraine », disponible à l’adresse suivante : parrainage.refugies.info . Grâce à lui, les citoyens qui souhaitent contribuer à leur niveau peuvent se faire connaître.

Vous pouvez accueillir des réfugiés ukrainiens, mais ne connaissez pas les démarches à accomplir ? Rendez-vous sur la plateforme « Je m’engage pour l’Ukraine » pour proposer un hébergement. Il vous suffira de remplir un formulaire en ligne, accessible dans la rubrique « M’inscrire ». Vous serez ensuite mis en relation avec une association située non loin de chez vous.

« Vous êtes une famille française, vous avez la possibilité d’héberger une famille : on vous met en relation avec une association qui vous accompagne dans cet acte de générosité », a confirmé Marlène Schiappa, ministre déléguée à la Citoyenneté, sur FranceInfo. Les personnes ne disposant pas d’un accès internet peuvent également se rapprocher de leur mairie ou d’une association (Croix-Rouge et Secours Populaire, par exemple) pour en savoir plus sur les dispositifs instaurés.

Enfin, les associations, entreprises et collectivités sont invitées à remplir un autre formulaire en ligne, réservé aux personnes morales, pour renseigner leur capacité d’hébergement.

À ce jour, 10 798 places d’hébergement ont déjà été proposées, soit 5 978 par des particuliers, 3 683 par des collectivités et 1 137 par les « grands opérateurs d’hébergement ». Et la mobilisation se poursuit en France afin de ne laisser personne sans logement.