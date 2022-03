Alors que l’invasion russe en Ukraine se poursuit, la France s’organise pour apporter toute l’aide humanitaire possible au peuple ukrainien. Les initiatives de solidarité se multiplient (collectes et appels aux dons) pour secourir les civils bloqués dans le pays et ceux qui ont réussi à fuir. Lundi 28 février, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé l’envoi de 33 tonnes de produits de première nécessité, comprenant de la nourriture, des médicaments et des tentes, en Pologne. Et plus de 30 tonnes de matériel sont en partance pour la Moldavie. Mais chacun à son niveau peut apporter son soutien aux réfugiés ukrainiens. Voici quelques-unes des nombreuses actions auxquelles vous pouvez participer.