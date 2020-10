Qu’est-ce qu’un CDI apprenant ?

Le CDI apprenant associe formation et accès à l’emploi. En effet, les bénéficiaires du dispositif obtiennent un CDI à temps plein, qui garantit une formation adéquate en début de contrat, une faible mobilité géographique et un salaire mensuel minimum. Par ailleurs, la formation entamée dès le premier jour se solde par un diplôme ou une certification, enrichissant ainsi le CV pour la suite du parcours professionnel. La sécurité de l’emploi est également assurée puisque le dispositif est basé sur le socle juridique du CDI intérimaire créé en 2014. Ce dernier procure lui aussi une stabilité professionnelle en proposant des missions plus longues et en rémunérant les périodes d’inactivité qualifiées de « périodes d’intermission ».

En France, 400 000 offres d’emploi ne sont pas pourvues, tandis que le chômage ne cesse d’augmenter chaque année. Le CDI apprenant permet alors de remédier à la situation en prévoyant l’embauche de près de 15 000 personnes dans différents secteurs d’activité où les besoins sont importants avant la fin de l’année 2021.