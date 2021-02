Plusieurs famines sont à prévoir selon l’ONU

Les prix des médicaments et de la nourriture flambent, mais les revenus baissent. Les effets de la Covid-19 se font particulièrement ressentir au sein des pays vulnérables. Des famines sont pressenties dans une quinzaine d’entre eux en 2021 et des millions de personnes pourraient tomber dans l’extrême pauvreté.



Le Yémen, dévasté par la guerre, fait partie des cibles prioritaires de l’ONU. Parmi ses habitants, 20 millions de personnes sont d’ores et déjà confrontées à l’insécurité alimentaire et beaucoup d’autres sont sur le fil du rasoir. Les Nations Unies espèrent récolter 3,5 milliards de dollars afin de leur fournir la nourriture, les médicaments et les abris nécessaires. La Syrie, le Soudan du Sud et le Burkina Faso sont également en haut de la liste.

Si l’ONU n’intervient pas pour répondre aux besoins urgents des populations, « 300 000 personnes pourraient mourir de faim chaque jour ». L’appel humanitaire d’un montant de 35 milliards de dollars est un nouveau record pour l’organisation, en raison de la pandémie mondiale et ses ravages.