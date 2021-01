Un choix assez varié depuis 1978

Le Premier ministre a planté un frêne ce lundi 4 janvier 2021. « Je ne suis pas sûr d’avoir la tenue du parfait jardinier », s’est-il amusé avant d’expliquer la raison de son choix : « C’est un bois très résistant qui s’abime peu et qui résiste au coup. Bref, il a tout pour plaire. »

Ainsi, depuis 1978, avec l’érable à sucre planté par Raymond Barre, les choix sont assez variés. Pierre Mauroy, Laurent Fabius, Dominique de Villepin et Manuel Valls avaient choisi le chêne. Jean-Marc Ayrault et Bernard Cazeneuve ont préféré le magnolia. Et les visiteurs qui ont la chance de pouvoir se balader dans les jardins de Matignon peuvent aussi faire un voyage dans le monde.

En 1988, Michel Rocard jette son dévolu sur un copalme d'Amérique. Pierre Bérégovoy avec un tulipier de Virginie en 1992 et Édouard Balladur avec un érable argenté en 1994 reste dans la même partie du monde. En 1996, Alain Juppé part à l’est en préférant un arbre originaire d’Asie : un cercidiphyllum. Avec Jean-Pierre Raffarin et son arbre de fer et François Fillon et son cornouiller des pagodes, le jardin de Matignon prend également des airs du continent asiatique.