Le vaccin AstraZeneca est désormais réservé aux Français de plus de 55 ans. Or, près de 600 000 personnes ont reçu ce vaccin en première injection, avant que les recommandations de la HAS ne changent. Ces patients devraient bientôt en savoir plus sur leur seconde dose de vaccin et, selon Olivier Véran, il ne s’agira pas de l’AstraZeneca.