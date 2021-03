Depuis son autorisation de mise sur le marché, le vaccin AstraZeneca a eu mauvaise presse. Après des retards de livraison et des effets secondaires survenus chez les soignants, la défiance des Français ne faisait que grandir. Mais le gouvernement a mis tout en œuvre pour rassurer la population et réhabiliter le vaccin.

Publié mardi 2 mars, le fameux avis de la HAS confirme cette annonce. Elle élargit bien « sa recommandation du vaccin AstraZeneca aux personnes âgées de plus de 65 ans ».

Lundi 1er mars, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a pris les devants en annonçant étendre l’utilisation du vaccin aux personnes âgées de « 50 ans et plus, incluant les 65-75 ans » souffrant d’une comorbidité. Il se base sur les recommandations de la HAS, un jour avant la sortie d’un avis à ce sujet. « Il y avait des trous dans la raquette » notamment pour les personnes entre 65 et 74 ans, a admis Olivier Véran. AstraZeneca devrait donc venir le combler.

Dans un communiqué de presse datant du 2 février, la Haute Autorité de santé (HAS) recommandait l’utilisation du vaccin AstraZeneca chez les professionnels de santé et les personnes âgées de 50 à 64 ans atteintes d’une comorbidité . Faute de données suffisantes, il n’était pas inoculé aux plus de 65 ans.

Une étude confirme l’efficacité du vaccin AstraZeneca

Une étude écossaise soumise au British Medical Journal a fait pencher la balance en faveur du vaccin AstraZeneca. Des données ont été récoltées sur près de 5 millions de personnes vivant en Écosse. Et une baisse significative du nombre d’hospitalisations après vaccination a été constatée. « Les effets les plus marqués sont observés de 28 à 34 jours après la première injection : efficacité de 85 % pour les 18-64 ans, 79 % pour les 65-79 ans et 81 % pour les plus de 80 ans », précise l’avis.

L’extension de l’utilisation du vaccin AstraZeneca devrait permettre d’accélérer la campagne vaccinale et toucher 2,5 millions de Français. Les personnes âgées de 50 à 75 ans atteintes d’une comorbidité pourront se faire vacciner avec AstraZeneca auprès de leur médecin traitant, dans un hôpital et prochainement en pharmacie. Les vaccins Pfizer et Moderna demeurent par contre réservés aux plus de 75 ans dans les centres de vaccination. « Rien que sur le mois de mars, nous comptons proposer une première vaccination à 6 millions de Français », a également confirmé le ministre de la Santé.