Lors de l’été 2020, l’Union européenne avait signé une précommande de 400 millions de doses avec le laboratoire. Selon le contrat publié la semaine dernière, AstraZenneca va produire 300 millions de doses du vaccin contre la Covid-19 et une option est présente concernant 100 millions de doses supplémentaires. Puis, les vaccins seront répartis dans les 27 pays membres de l’UE, dont la France.

Dans un tweet publié le 31 janvier 2021, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne a annoncé que 40 millions de doses vont être livrées lors du premier trimestre.

Step forward on vaccines.@AstraZeneca will deliver 9 million additional doses in the first quarter (40 million in total) compared to last week’s offer & will start deliveries one week earlier than scheduled.



The company will also expand its manufacturing capacity in Europe.