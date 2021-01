Une centaine de lycées concernées dès la rentrée

Pour le moment, seuls les élèves des filières générales sont concernés par cette nouvelle option. À partir de la rentrée 2021, cette spécialité devrait être proposée dans une centaine de lycées. Puis dès l’année suivante, cette option sport pourra être choisie par les élèves de terminale et sera élargie à d’autres établissements.

Rappelons que depuis la rentrée 2019, les secondes doivent choisir, lors du deuxième trimestre, les trois spécialités qu’ils suivront en première. Puis en terminale, ils n’en gardent que deux. Jusqu’à présent, les mathématiques, les sciences économiques et sociales et la physique-chimie sont les trois options qui dominent les débats. Il ne reste plus qu’à savoir si l’option « éducation physique, pratiques et culture sportives » parviendra à rejoindre ce trio de tête, voire à le dépasser.