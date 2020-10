Le calendrier de l’année de terminale 2020-2021 est désormais connu. Découvrez toutes les dates d’évaluation, d’examens, et de Parcoursup.

Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports et Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, ont rendu publiques les principales dates à retenir pour les élèves de terminale en cette année 2020-2021.









Les lycéens découvriront cette année la nouvelle version du baccalauréat. Il est désormais composé de 4 épreuves : L’examen de français, qui se déroulera toujours à la fin de l’année de première

Les deux spécialités choisies par les élèves de terminale en mars

L’épreuve écrite de philosophie, toujours pour les terminales, au mois de juin Le nouveau baccalauréat comporte également un grand oral, d’une durée de vingt minutes, au cours duquel l’élève doit présenter le projet sur lequel il travaille depuis l’année de première. Cette présentation est suivie de questions du jury. Par ailleurs, les épreuves de contrôle continu, appelées « épreuves communes », organisées tout au long de l’année, comptent pour 30 % de la note finale du baccalauréat. Elles concernent l’éducation physique et sportive, les enseignements de spécialité de la classe de première, l’histoire-géographie, les mathématiques et les langues vivantes.

Le calendrier des épreuves de terminale 2020-2021 Les évaluations communes Les épreuves de contrôle continu, ou évaluations communes, auront lieu toute l’année à partir du mois d’octobre 2020 pour l’éducation physique et sportive, et d’avril à juin 2021 pour les langues vivantes, l’histoire-géographie, l’enseignement scientifique dans la filière générale et les mathématiques dans la filière technologique. Les épreuves finales Elles se dérouleront ainsi : Les épreuves de spécialités se dérouleront du 15 au 17 mars 2021 (du 24 au 26 mars à La Réunion)

se dérouleront 2021 (du 24 au 26 mars à La Réunion) L’épreuve de philosophie se tiendra le 17 juin 2021, et le grand oral entre le 21 juin et le 2 juillet 2021 Pour les élèves de première, les épreuves écrites de français se dérouleront le 17 juin 2021, et les oraux entre le 21 juin et le 2 juillet 2021. Les résultats du baccalauréat seront communiqués le 6 juillet 2021, et les oraux de rattrapage auront lieu du 7 au 9 juillet 2021.

Le calendrier 2020-2021 de Parcoursup En parallèle, le site www.parcoursup.fr, consacré à l’enseignement supérieur, ouvrira le 21 décembre 2020, et délivrera uniquement un contenu informatif. À partir du 20 janvier 2021, la plateforme pour s’inscrire et formuler ses vœux sera également ouverte. Les lycéens pourront renseigner leurs vœux jusqu’au 11 mars 2021, et devront compléter leur dossier et confirmer leurs vœux jusqu’au 8 avril. La phase principale d’admission débutera le 27 mai 2021 et s’achèvera le 16 juillet 2021. La phase complémentaire, pour les élèves n’ayant pas trouvé de formation, débutera le 16 juin 2021 et s’achèvera le 16 septembre 2021.