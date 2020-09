Une commission d’harmonisation décalée

Concernant les commissions d’harmonisation visant à garantir une certaine équité entre les élèves, elles se tiendront désormais en fin de 1re et de terminale, et non plus à l’issue de chaque session.

Ainsi, les élèves pourront prendre connaissance de leurs notes plus rapidement, même si celles-ci peuvent faire l’objet d’une harmonisation en fin d’année.