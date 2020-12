En plus de votre titre de transport, vous devez cocher la case 7 de l’ attestation dérogatoire de déplacement pour le motif « Déplacements liés à des transits ferroviaires ou aériens ». Sans ces deux documents, vous risquez une amende de 135 euros.

La réponse est encore oui . Si votre bus circule pendant le couvre-feu, vous pouvez monter à son bord . Le principe est le même : en plus de votre billet, vous devez avoir une attestation de déplacement et cocher la case « pour des déplacements de longues distances ».

La réponse est toujours oui . Cette situation rentre encore une fois dans le cadre dérogatoire. Pour vous déplacer jusqu’à la gare ou l’aéroport entre 20 heures et 6 heures, vous devez prendre une attestation et encore cocher le motif numéro 7. Vous devez également avoir sur vous une copie du titre de transport de la personne que vous allez chercher. Vous pouvez aussi emmener un proche à la gare ou à l’aéroport sans oublier vos justificatifs de déplacement.

Peut-on partir en vacances en voiture et circuler entre 20 heures et 6 heures ?

Non, vous ne pouvez pas prendre votre voiture entre 20 heures et 6 heures sans un motif de dérogation. Et les vacances n’ont font pas partie. Il est donc interdit de circuler en voiture pendant le couvre-feu. En cas de non-respect, l’amende sera de 135 euros.

Quid du covoiturage ? La règle est la même. Vous ne pouvez pas faire de covoiturage pendant le couvre-feu, sans un motif de déplacement valable.

Rappelons que le couvre-feu ne sera pas en vigueur dans la nuit du 24 au 25 décembre. Tous les déplacements seront donc autorisés le temps d’une nuit.