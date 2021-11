Quels sont les atouts de la carte Avantage ?

Lancée en juin dernier, la carte Avantage, qui est valable 1 an, se décline en 3 versions : Jeune (12-27 ans), Adulte (28-59 ans) et Senior (plus de 60 ans). Et elle a 3 principaux atouts.

D’abord, elle permet de profiter d’un plafonnement des prix des billets. Ainsi, pour un parcours inférieur à 1h30, ce sera au maximum 39 euros. Pour un trajet intermédiaire (entre 1h30 et 3h), ce ne sera pas plus de 59 euros. Et pour un voyage de plus de 3 heures dans le même train, ce sera 79 euros max.

De même, des remises de 30 % sont accordées pour les bénéficiaires de la carte Avantage sur les pleins tarifs et les tarifs Prem’s des TGV inOui et Intercités et sur le tarif normal des billets Intercités valables 7 jours. Et pour les enfants âgés de 4 à 11 ans qui accompagnent le porteur de la carte, c’est – 60 %.

Enfin, dernier intérêt de cette carte : la possibilité d’échanger et de se faire rembourser gratuitement ses billets jusqu’à 3 jours avant le voyage.