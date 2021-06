La SNCF dépoussière son offre tarifaire. Ce mardi 1er juin, elle a présenté sa « nouvelle offre plus simple, plus accessible et plus lisible », qui s’organise autour d’une seule et même carte Avantage. Grâce à ces changements, la SNCF espère atteindre son objectif : 200 millions de voyages supplémentaires par an.