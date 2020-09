Vous pouvez repousser la date de validité de la carte jusqu’à 3 mois après l’achat. De plus, les avantages promis sont valables tout au long de l’année.

La carte est ensuite retirée à une borne libre-service ou au guichet de la gare de votre choix. Il est préférable de vérifier la présence d’une borne libre-service dans la gare sélectionnée lorsque vous optez pour ce type de retrait. Sur place, vous devrez présenter la carte bancaire utilisée pour le paiement et le numéro de dossier transmis lors de la confirmation de commande.

Des offres adaptées aux voyageurs

À destination des 12 - 27 ans

La carte Avantage Jeune, disponible à 25 euros jusqu’au 7 septembre, permet de bénéficier d’une réduction allant jusqu’à 30 % sur les TGV et Intercités, mais aussi sur les billets Prem’s. Ces derniers correspondent aux billets les moins chers proposés par la SNCF sur les TGV et Intercités, généralement en vente 4 mois avant le jour du départ. En ce qui concerne les TER, le carte donne accès à des réductions pouvant aller de 25 à 50 % en fonction des régions. Les voyages à destination du Luxembourg, de l’Italie, l’Allemagne et la Suisse sont compris dans les offres de la carte.

La carte Avantage Senior

Au même tarif préférentiel que les autres cartes, la carte Avantage Senior s’adresse aux voyageurs de plus de 60 ans. Elle offre, elle aussi, des réductions de 30% sur les TGV, Intercités, les billets Prem’s, certains TER et trajets en Europe. Une remise de 60 % est accordée sur les billets de trois enfants accompagnants, âgés de 4 à 11 ans : une aubaine pour se déplacer avec les petits-enfants.

Une carte adaptée aux week-ends

La carte Avantage Week-end offre 30 % de remise sur les TGV et billets Prem’s, ainsi que 25 à 50 % sur les TER, pour les personnes âgées de 27 à 59 ans. Pour être valable, le billet aller-retour doit comprendre une nuit durant le week-end.